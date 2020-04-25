Американцы смогут покинуть Россию через Европу

https://static.news.ru/photo/72f3d01c-87b6-11ea-94dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-атташе посольства Соединённых Штатов в Москве Ребекка Росс рассказала об эвакуации граждан США, застрявших в России. По её словам, они смогут выехать через Лондон и Париж.

Она отметила, что билеты авиакомпании «Аэрофлот» уже поступили в продажу. Улететь в британскую столику можно будет 29 апреля, во французскую — 30 апреля. Кроме того, есть прямой рейс в Нью-Йорк с вылетом 28 апреля, отметила она в Twitter.

Update: Tickets are now on sale for Aeroflot commercial flights from Moscow to New York (4/28), and Moscow to London (4/29) or Paris (4/30) with possible onward travel options to the United States. Consult Aeroflot website for details and to purchase tickets. 1/2 — Rebecca Ross (@USEmbRuPress) April 26, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что группа из 199 граждан России, захотевших покинуть индийский штат Гоа из-за ситуации с COVID-19, вылетела 24 апреля 2020 года в Новосибирск и Екатеринбург. Об этом рассказали представители генконсульства РФ в Мумбаи.