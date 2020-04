Американцы смогут покинуть Россию через Европу

Она отметила, что билеты авиакомпании «Аэрофлот» уже поступили в продажу. Улететь в британскую столику можно будет 29 апреля, во французскую — 30 апреля. Кроме того, есть прямой рейс в Нью-Йорк с вылетом 28 апреля, отметила она в Twitter.

Update: Tickets are now on sale for Aeroflot commercial flights from Moscow to New York (4/28), and Moscow to London (4/29) or Paris (4/30) with possible onward travel options to the United States. Consult Aeroflot website for details and to purchase tickets. 1/2