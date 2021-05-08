Американцам предрекли «абсолютный кошмар» в конфликте с РФ и Китаем

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Соединённые Штаты Америки обречены на «абсолютный кошмар» в случае объединения усилий России и Китая в «отчаянной схватке с противником», передаёт портал Global Times. Издание отмечает, что новые власти в США усиленно пытаются настроить против Пекина не только жителей США, но и всё западное общество, а также пытаются увеличить количество очагов конфронтации в мире.

США надеются создать фундаментальную оппозицию мировым тенденциям, с помощью которой они смогут насильственно организовать миропорядок, в котором доминируют западные страны, исключая Китай и Россию. <...> Стратегическое сотрудничество РФ и КНР обернётся, в первую очередь, против гегемонии Белого дома. Иные силы не должны увлекаться и думать, что за их спиной всегда стоит Вашингтон, — говорится в материале.

Авторы статьи призвали максимально сбалансировать отношения между США и КНР, а также снизить конфронтацию с Москвой, так как совместная мощь КНР и РФ превосходит возможности стран бывшего СССР и Восточной Европы, а экономический, научный и военный потенциалы двух держав не только «огромны», но и оказывают гораздо большее влияние на судьбу всей планеты.

Ранее читатели японского портала Yahoo News Japan оценили итоги встречи глав МИД G7 в Лондоне и выразили опасения из-за сближения Москвы и Пекина. Портал отметил, что в итоговом коммюнике Россию и Китай назвали одними из «самых больших угроз для мира». Именно обособление двух стран может сыграть с Японией злую шутку при сценарии вооружённого конфликта в Азиатско-Тихоокеанском регионе.