Алжир может поднять цены на газ для Испании в два раза 20 Minutos: Алжир стремится поднять цены на газ для Испании более чем в два раза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алжирская госкомпания Sonatrach, которая уже более года пересматривает свое долгосрочное соглашение с испанской Naturgy касательно поставок природного газа в королевство, пытается поднять более чем в два раза цены на газ для Испании, пишет 20 Minutos. Цены на алжирский газ на текущий день устанавливаются в соответствии с ценами на нефть марки Brent. По состоянию на 13:54 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,03%, до $92,03 за баррель.

Тем не менее сейчас Алжир пытается начать продавать свой газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, находящегося под значительным влиянием цен на российский газ, подчеркивает издание. По состоянию на 14:17 мск цена ноябрьских фьючерсов на газ TTF составила €199,49 за МВтч, что более чем в два раза превышает индекс Brent.

Стремление Алжира перейти на индекс TTF происходит на фоне попыток ЕС реформировать способ формирования цен на газ и уменьшить влияние индекса TTF на цифры, которые Еврокомиссия считает очень волатильными, непрозрачными и спекулятивными.

Ранее испанское издание El País сообщило, что Евросоюз рискует столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса. «Первые трещины», как отметило издание, уже появляются.