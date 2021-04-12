Алиев заявил, что в некоторых странах разрабатывался план по его свержению

https://static.news.ru/photo/5e9ebbd4-9ba3-11eb-8cfd-96000091f725_660.jpg Фото: Ilham Aliyev/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что некоторые страны разрабатывали планы по его свержению.

По его словам, в 2003 году оппозиционная фракция «Народный фронт-Мусават» планировала организовать на площади Азадлыг военный переворот, а в 2005 году они хотели устроить «оранжевую революцию».

На них уже были оранжевые повязки. Привезли оранжевые палатки. Какая была цель? Цель — привести к власти предателей, передать Карабах армянам и возглавить Азербайджан, — заявил Алиев на открытии парка военных трофеев в Баку, где было показано армянское вооружение, захваченное в ходе конфликта в Карабахе.

Политик подчеркнул, что в «в некоторых зарубежных столицах было решено свергнуть Ильхама Алиева». Он рассказал, что «то тут, то там» происходили такие революции, на них была мода. Страны, в которых происходили перевороты, теперь находятся в плачевном состоянии. Алиев подчеркнул, что кризис в них длится 15-17 лет и они никак не могут выйти из него и вряд ли выйдут, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана встретится с главой Белоруссии Александром Лукашенко, который прилетит в Баку 13 апреля. У политиков запланированы две встречи, одна из которой пройдёт в неформальной обстановке. В ходе официальных переговоров стороны обсудят отношения двух стран, торговое и экономическое сотрудничество, продовольственные поставки и другие вопросы.