Алиев исключил сценарий распада России

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Ильхам Алиев принимает участие в проходящей в Шуше международной конференции на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему»

Азербайджан не предвидит сценария распада России и поддерживает территориальную целостность России, как и любого другого государства в мире, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции в Шуше «Формирование великой евразийской геополитики: от прошлого к настоящему и будущему». Так он ответил на вопрос о том, как Баку намерен реагировать на вызовы с Северного Кавказа в том случае, если Россия распадется.

Мы не увидим того момента, когда Россия распадется, — заявил Алиев.

Президент подчеркнул, что Азербайджан уважает все соседние государства. Он также отметил, что в его стране уделяют особо внимание развитию отношений с братскими республиками Дагестаном и Чечней, с которыми Баку имеет прочные исторические связи.

Азербайджан всегда был самой близкой страной для северокавказских республик. Мы всегда стремились к тому, чтобы Дагестан и Чечня имели возможность в полной мере реализовать свой потенциал. Баку активно сотрудничает с ними во всех сферах, — отметил президент Азербайджана.

Ранее Баку запустил таможенный пункт «Ханоба» на азербайджано-российской границе. Отмечалось, что работа КПП позволит ускорить грузоперевозки по международному транспортному коридору «Север — Юг», упростит процедуру пересечения границы и полностью устранит появление очередей с транспортом.