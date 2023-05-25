Алиев заявил о серьезных предпосылках нормализации отношений Баку и Еревана

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Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Баку и Еревана на основе признания суверенитета и территориальной целостности друг друга. На проходящем в Москве заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе он подчеркнул, что возможность для выхода на мирное соглашение есть с учетом того, что Армения признала Карабах частью Азербайджана.

Существуют серьезные предпосылки нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета. Сегодня по инициативе российской стороны состоится трехсторонняя встреча глав России, Армении и Азербайджана, — сказал Алиев.

Он также поблагодарил президента России Владимира Путина за приглашение на саммит, а также лидеров государств, поддержавших это приглашение.

Саммит ЕАЭС проходит в Москве 25 мая. В заседании принимают участие президент России Владимир Путин, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

После заседания Путин проведет двусторонние встречи с Алиевым и Пашиняном, позже планируется встреча в трехстороннем формате.

14 мая премьер Армении и президент Азербайджана провели встречу в Брюсселе при участии главы Евросовета Шарля Мишеля. Представитель ЕС сообщил по итогам переговоров, что главной темой встречи стала нормализация отношений двух стран. Лидеры Армении и Азербайджана подтвердили признание взаимной территориальной целостности на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.