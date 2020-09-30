Алиев пообещал восстановить территориальную целостность Азербайджана

https://static.news.ru/photo/4e2e19a8-0318-11eb-8d70-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Азербайджан восстановит свою территориальную целостность, заявил президент страны Ильхам Алиев, посещая раненых военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале в Баку.

В ходе четырехдневных боев азербайджанская армия, проведя успешные операции, освободила стратегические высоты, несколько населенных пунктов. После долгого перерыва мы вернулись на свои земли, водрузили там свой флаг, и уже никто не сможет вывести нас с этих земель, — цитирует Алиева ТАСС.

С утра 27 сентября на территории входящего в состав Азербайджана Нагорного Карабаха идут интенсивные обстрелы с армянской и азербайджанской сторон. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Подавляющее большинство населения этого региона — армяне, которые после распада СССР провозгласили независимость республики. Международное сообщество её не признаёт.

Накануне глава правящей фракции парламента Армении «Мой шаг» Лилит Макунц сообщила, что в Ереване рассматривается возможность заключения с Карабахом военно-политического альянса, писал NEWS.ru.