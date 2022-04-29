Алиев назвал место следующей встречи с Пашиняном Алиев и Пашинян проведут следующую встречу в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на международной конференции «Южный Кавказ — развитие и сотрудничество» заявил, что проведёт следующую встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе. Глава государства отметил, что собирается подписать c Европейским союзом новый документ.

Моя следующая встреча с [премьер-министром Армении] Николом Пашиняном запланирована в Брюсселе. Пандемия и отечественная война (вторая война в Карабахе. — NEWS.ru) несколько затянули подписание нами соглашения с ЕС, но новый договор учитывает все реалии мира и региона, — отметил Алиев.

Президент высоко оценил роль ЕС в урегулировании карабахского конфликта. При этом он подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ «фактически не функционирует».

Европейский союз — наш давний партнёр, и мы высоко ценим его работу. Сейчас Европа более тесно работает для решения вопросов мира, и мы благодарны за это. А Минская группа ОБСЕ фактически не функционирует, — сказал Алиев.

В начале апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Брюсселе при участии главы Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля. По итогам пятичасовых переговоров стороны договорились до конца апреля создать двустороннюю комиссию по делимитации армяно-азербайджанской границы и начать подготовку к мирным переговорам.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.