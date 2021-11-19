Алиев и Пашинян договорились о встрече на саммите в Брюсселе

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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США приветствует заявление российского лидера Владимира Путина о разрешении конфликта в Донбассе мирным путём на основе минских договорённостей. По её словам, в Вашингтоне также поддерживают активизацию усилий по достижению урегулирования в регионе, сообщает РИА Новости.

Мы приветствуем заявление президента Путина о необходимости разрешить конфликт в Донбассе мирным путём на основе минских договорённостей. Мы поддерживаем активизацию усилий по достижению урегулирования в рамках минских договорённостей и призываем...