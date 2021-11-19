Алиев и Пашинян договорились о встрече на саммите в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о встрече на саммите в Брюсселе в декабре. Это произошло после переговоров с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, сообщается в заявлении на сайте Евросоюза.
Переговоры о путях преодоления напряжённости на азербайджано-армянской границе
В ходе консультаций лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая будет служить механизмом для предотвращения инцидентов, — говорится в документе.
Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил об уверенности проведения трёхсторонних контактов по ситуации на армяно-азербайджанской границе. На совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ Анн Линде он вновь подтвердил позицию Кремля, который ранее отмечал необходимость согласия и готовности сторон к новой встрече.
Ранее Баку призвал международное сообщество обязать Армению соблюдать достигнутые ранее договорённости и предпринять шаги для установления двусторонних межгосударственных отношений.