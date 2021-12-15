Алиев оценил роль Мишеля в налаживании отношений между Баку и Ереваном

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика хочет открыть границы с Арменией. Он уточнил, что на текущий день продолжаются переговоры в рамках трёхсторонней рабочей группы, основная цель и задача которой заключается в открытие коммуникаций, пишет El Pais.

Несколько раундов прошли относительно успешно. Есть полная договорённость об открытии железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией, — сказал он. Алиев также уточнил, что началось восстановление разрушенной во время боевых действий...