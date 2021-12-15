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Алиев оценил роль Мишеля в налаживании отношений между Баку и Ереваном

17:38, 15 декабря 2021
Алиев оценил роль Мишеля в налаживании отношений между Баку и Ереваном Ильхам Алиев Фото: ru.president.az
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что глава Евросовета Шарль Мишель является инициатором создания прямой связи между министрами обороны Азербайджана и Армении. Как заявил политик в интервью испанской El Pais, ЕС вносит весомый вклад в налаживание отношений между Баку и Ереваном.

Мы высоко ценим деятельность Еврокомиссии и лично президента ЕС Шарля Мишеля. Он вносит большой вклад для создания почвы для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Между прочим, работает его инициатива по созданию прямой линии связи между министрами обороны двух стран, — сказал Алиев.

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