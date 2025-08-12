Альцгеймер начал разрушать мозг девушки всего в 29 лет У 29-летней австралийки обнаружили серьезную мутацию болезни Альцгеймера

У жительницы Австралии Эрин Келли в 29 лет обнаружили редкую форму болезни Альцгеймера, сообщает People. Заболевание диагностировали через год после того, как анализы подтвердили у девушки наследственную мутацию PSEN1, связанную с ранним развитием недуга.

Моя мама умерла от болезни Альцгеймера в 50 лет. Болезнь унесла моего дедушку в 45 лет, а мою тетю — в том же возрасте. Я просто не думала, что меня это коснется так скоро, — объяснила девушка.

Врачи выявили у пациентки первые признаки поражения клеток мозга. Келли отметила, что уже начала путать слова и заменять их другими, а иногда — просто «складывать в кучу».

Диагноз «болезнь Альцгеймера» поставили в июне 2025 года. Медики подтвердили, что недуг связан с унаследованной от матери редкой генетической мутацией.

