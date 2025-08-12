Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 11:56

Альцгеймер начал разрушать мозг девушки всего в 29 лет

У 29-летней австралийки обнаружили серьезную мутацию болезни Альцгеймера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У жительницы Австралии Эрин Келли в 29 лет обнаружили редкую форму болезни Альцгеймера, сообщает People. Заболевание диагностировали через год после того, как анализы подтвердили у девушки наследственную мутацию PSEN1, связанную с ранним развитием недуга.

Моя мама умерла от болезни Альцгеймера в 50 лет. Болезнь унесла моего дедушку в 45 лет, а мою тетю — в том же возрасте. Я просто не думала, что меня это коснется так скоро, — объяснила девушка.

Врачи выявили у пациентки первые признаки поражения клеток мозга. Келли отметила, что уже начала путать слова и заменять их другими, а иногда — просто «складывать в кучу».

Диагноз «болезнь Альцгеймера» поставили в июне 2025 года. Медики подтвердили, что недуг связан с унаследованной от матери редкой генетической мутацией.

Ранее валлийский художник-постановщик и арт-директор Лесли Дилли умер на 85-м году жизни в окружении родных и близких. Он участвовал в съемках «Звездных войн» и «Индианы Джонса». Причиной смерти стали осложнения, которые были вызваны болезнью Альцгеймера.

болезнь Альцгеймера
заболевания
Австралия
мутации
гены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, кому опасно ходить на хоррор-квесты
Обычный день в детском саду закончился кошмаром из-за атаки пчел
Жертву педофила поставили в угол: как семья инженеров пренебрегла дочкой
Татарстан подвергся массированной атаке БПЛА
«Какой-то ужас»: мать Тимати обругали за один поступок на родах его девушки
ВСУ оказались в огневом мешке под Константиновкой
В Госдуме назвали нюанс эксплуатации авто с нарушением заводских настроек
Кэти Перри оштрафовали на полмиллиона рублей
Стало известно, кто чаще всего страдает от психологического насилия
Крымчанка год избивала дочь, пока вся семья молчала
Педиатр пояснил, зачем нужна проверка репродуктивного здоровья с шести лет
Президент Казахстана ударом руки разбил деревянную доску и попал на видео
Власти предлагают снижать пенсионный возраст по количеству детей
«Другого пути нет»: украинцев призвали смириться с потерей территорий
В Крыму высмеяли оправдания Зеленского о территориальных уступках
В ГД раскрыли, стоит ли мигрантам запретить работать курьерами в России
Магнитные бури сегодня, 12 августа: что будет завтра, слабость, сонливость
Озвучены главные требования России и США перед встречей на Аляске
Схватка трехметрового аллигатора и питона попала на видео
Психиатр раскрыл, поможет ли гипноз стереть воспоминания об измене
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.