Акцию с флагом ЛГБТ над киевской «Родиной-матерью» осудили в Раде

https://static.news.ru/photo/11969d6e-b41a-11ea-977b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин назвал идиотизмом акцию в Киеве, в рамках которой появилось видео монумента «Родина-мать» с флагом ЛГБТ.

Дрон с флагом завис в небе так, что создалось впечатление, будто полотнище прикреплёно к мечу скульптуры. Нардеп посчитал, что «задеть людей больше было трудно», и написал возмущённый пост в Facebook.

Нет слов. И это в канун 22 июня! Сделать из символа Родины, потерявшей миллионы сыновей и дочерей, намёк на несчастных женщин, от которых ждут поддержки девиантные дети, это не просто кощунство — это идиотизм, — говорится в его сообщении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дрон с радужным флагом запустили активисты организации KyivPride. В Facebook организаторы акции заявили, что «великий флаг ЛГБТ+ сегодня по всему Киеву».