Авиастроительная компания Airbus решила помочь странам Европы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Компания создала воздушный мост для доставки в Германию, Францию, Испанию и Великобританию медицинских масок из КНР.
Об этом ТАСС
Ранее по воздушному мосту также летали военно-транспортный самолёт A400М Atlas и лайнер A330-800, которые доставляли маски для европейских медучреждений и правительственных структур.
Как ранее сообщал NEWS.ru, производители медицинских масок в Малайзии испытывают проблемы из-за мер властей страны, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Ограничение на передвижения граждан заставляют заводы сокращать персонал и останавливать производство. Учитывая, что большая часть всех перчаток в мире (около 60%) производится в Малайзии, планета вскоре может столкнуться с дефицитом этих изделий.
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