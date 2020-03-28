https://static.news.ru/photo/a8d70cbe-7111-11ea-99d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиастроительная компания Airbus решила помочь странам Европы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Компания создала воздушный мост для доставки в Германию, Францию, Испанию и Великобританию медицинских масок из КНР.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Airbus. В настоящий момент поставки осуществляются с помощью самолёта A330-200. С 26 по 28 марта воздушное судно доставило более 4 млн масок в Испанию из китайского города Тяньцзинь.

Ранее по воздушному мосту также летали военно-транспортный самолёт A400М Atlas и лайнер A330-800, которые доставляли маски для европейских медучреждений и правительственных структур.

Как ранее сообщал NEWS.ru, производители медицинских масок в Малайзии испытывают проблемы из-за мер властей страны, направленных на борьбу с распространением COVID-19. Ограничение на передвижения граждан заставляют заводы сокращать персонал и останавливать производство. Учитывая, что большая часть всех перчаток в мире (около 60%) производится в Малайзии, планета вскоре может столкнуться с дефицитом этих изделий.