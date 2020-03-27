https://static.news.ru/photo/3e39b34a-705b-11ea-b7c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ji Chunpeng/Global Look Press

Расположенные в Малайзии предприятия по производству медицинских резиновых перчаток столкнулись с проблемами из-за жёстких мер властей страны, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Учитывая, что большая часть всех перчаток в мире (около 60%) производится в Малайзии, планета вскоре может столкнуться с дефицитом этих изделий.

Как передаёт Bloomberg, проблемы у малайзийских производителей начались после того, как правительство страны ввело жёсткие ограничения на передвижение граждан и обязало многие компании перевести персонал на удалёнку. Это вынуждает заводы сокращать штат и останавливать производство.

В этой ситуации мировой спрос на перчатки значительно превышает предложение, которое Малайзия может обеспечить за счёт доступных производственных мощностей.

В настоящий момент малайзийские компании еженедельно принимают заказ на 2,6 млрд резиновых перчаток. При доступных производственных мощностях Малайзия может произвести вдвое меньше за тот же период.

Как сообщал NEWS.ru, правительство РФ внесло резиновые перчатки и медицинские маски в перечень медизделий с особым порядком госрегистрации.