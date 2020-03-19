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Российское правительство утвердило перечень медицинских изделий, которые подлежат особому порядку государственной регистрации на территории страны. Документ опубликован на правительственном портале.

В список вошли 36 предметов. Среди них и ставшие настоящим дефицитом медицинские маски, хирургические и изолирующие костюмы и халаты, наборы хирургической и смотровой одежды, бахилы, респираторы и перчатки.

С помощью этого перечня медизделия для предупреждения коронавируса и других инфекционных болезней смогут попадать в обиход в самые короткие сроки.

По последним данным, на сегодняшний день в мире зафиксированы 219 583 случая заболевания коронавирусом, 8928 человек скончались, 84 801 выздоровел. В России насчитывается 147 заражённых, 6 из них удалось вылечить, однако в четверг в Москве от коронавируса умерла первая россиянка.

Как писал NEWS.ru, ранее омбудсмен Татьяна Москалькова лично проверила несколько аптек и убедилась в том, что медицинских масок на их полках нет, как нет и антисептиков. В связи с этим она обратилась к правительству.