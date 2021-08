Афганская армия отразила наступление талибов на севере страны

Он опубликовал видео с кадрами авиаудара сил Афганистана по талибам. В результате были ликвидированы более 80 боевиков. Операцию провели при поддержке ВВС и бойцов народного ополчения.

#AAF targeted Taliban’s hideouts in Dah-Dadi district of #Balkh province last night. Dozens of #terrorists were killed and wounded as a result of the #airstrike . pic.twitter.com/RkDHHtvAby