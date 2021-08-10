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Афганская армия отразила наступление талибов на севере страны

15:02, 10 августа 2021
Афганская армия отразила наступление талибов на севере страны Фото: Kawa Basharat/XinHua/Global Look Press
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Армия Афганистана отразила наступление боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) на Мазари-Шариф. Об этом в Twitter сообщил журналист Фавад Аман.

Он опубликовал видео с кадрами авиаудара сил Афганистана по талибам. В результате были ликвидированы более 80 боевиков. Операцию провели при поддержке ВВС и бойцов народного ополчения.

Ранее сообщалось, что боевики запрещённого в России движения «Талибан» продолжают наступление на Мазари-Шариф. Атака на крупнейший город северного Афганистана, который является четвёртым по величине в стране, ведётся с четырёх сторон. Боевики сумели войти на его территорию.

В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.

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