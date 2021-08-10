Афганская армия отразила наступление талибов на севере страны

Ранее сообщалось, что боевики запрещённого в России движения «Талибан» продолжают наступление на Мазари-Шариф. Атака на крупнейший город северного Афганистана, который является четвёртым по величине в стране, ведётся с четырёх сторон. Боевики сумели войти на его территорию.
В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.