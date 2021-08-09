Афганская армия начала операцию по очистке Кундуза от талибов

Отряды сил специального назначения Афганистана начали операцию по выдворению боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) из города Кундуз. Об этом сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.
Отмечается, что несколько районов города были захвачены талибами. Спецназ
Ранее афганская армия заявила о ликвидации «теневого губернатора» талибов.
В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.