Афганская армия начала операцию по очистке Кундуза от талибов

Отряды сил специального назначения Афганистана начали операцию по выдворению боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ) из города Кундуз. Об этом сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

Отмечается, что несколько районов города были захвачены талибами. Спецназ смог очистить от боевиков одну из главных площадей города и прилегающие к ней кварталы. Также военные восстановили контроль над офисом национального радио и телевидения.

Ранее афганская армия заявила о ликвидации «теневого губернатора» талибов.

В настоящее время в Афганистане идёт масштабное военное противостояние между официальным правительством в Кабуле и террористической группировкой «Талибан». После начала вывода военного контингента коалиции во главе с США талибы активизировали свою активность. Они уже взяли под свой контроль ряд крупных районов и населённых пунктов на территории страны.