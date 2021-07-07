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Аэропорт в столице Гаити закрыли после убийства президента

15:30, 07 июля 2021
Фото: AP Photo/Joseph Odelyn/ТАСС
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Международный аэропорт в столице Гаити Порт-о-Пренсе закрыт после убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает газета Haiti Libre.

По данным издания, прибывающие самолёты возвращаются обратно.

Ранее сообщалось, что Жовенель Моиз был смертельно ранен в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Инцидент произошёл около 01:00 по местному времени. Группа злоумышленников, некоторые из которых говорили на испанском языке, ворвалась в частную резиденцию главы государства. Власти страны заявили, что ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.

В социальных сетях появилось видео, на котором, якобы было заснято нападение. На кадрах несколько вооружённых людей заходят на территорию частного дома. На дороге у входа лежит тело.

Позднее в больнице от полученных ранений умерла супруга Моиза.

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