Аэропорт в столице Гаити закрыли после убийства президента

Международный аэропорт в столице Гаити Порт-о-Пренсе закрыт после убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает газета Haiti Libre.

По данным издания, прибывающие самолёты возвращаются обратно.

Ранее сообщалось, что Жовенель Моиз был смертельно ранен в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Инцидент произошёл около 01:00 по местному времени. Группа злоумышленников, некоторые из которых говорили на испанском языке, ворвалась в частную резиденцию главы государства. Власти страны заявили, что ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.

В социальных сетях появилось видео, на котором, якобы было заснято нападение. На кадрах несколько вооружённых людей заходят на территорию частного дома. На дороге у входа лежит тело.

#Haiti President Jovenel MoÃ¯se is said to have been attacked in his residence by a commando. Heâs dead.

Video circulating on WhatsApp. pic.twitter.com/VJ8HJZSii8 — Marie-Rose Romain Mu (@romainmurphy) July 7, 2021

Позднее в больнице от полученных ранений умерла супруга Моиза.