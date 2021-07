Аэропорт в столице Гаити закрыли после убийства президента

По данным издания, прибывающие самолёты возвращаются обратно.

Ранее сообщалось, что Жовенель Моиз был смертельно ранен в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Инцидент произошёл около 01:00 по местному времени. Группа злоумышленников, некоторые из которых говорили на испанском языке, ворвалась в частную резиденцию главы государства. Власти страны заявили, что ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.

В социальных сетях появилось видео, на котором, якобы было заснято нападение. На кадрах несколько вооружённых людей заходят на территорию частного дома. На дороге у входа лежит тело.