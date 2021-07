Супруга президента Гаити умерла от ранений

Сам глава Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Нападение на резиденцию президента произошло около 01:00 по местному времени. В социальных сетях появилось видео, на котором якобы был заснят момент, когда неизвестные ворвались на частную территорию. На кадрах несколько вооружённых людей заходят на территорию дома. На дороге у входа лежит тело.

#Haiti President Jovenel Moïse is said to have been attacked in his residence by a commando. He’s dead.

Video circulating on WhatsApp. pic.twitter.com/VJ8HJZSii8