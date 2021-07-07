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Супруга президента Гаити умерла от ранений

15:21, 07 июля 2021
Мартин Мари Этьен Жозеф и Жовенель Моиз Мартин Мари Этьен Жозеф и Жовенель Моиз Фото: EPA / ORLANDO BARRIA/ТАСС
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Жена убитого президента Гаити Жовенеля Моиза скончалась в больнице от ранений. Об этом сообщает телеканал TeleSUR.

Жена президента Гаити <...> Мартин Моиз также скончалась от полученных ранений в результате нападения на резиденцию, — указано в сообщении.

Сам глава Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение. Нападение на резиденцию президента произошло около 01:00 по местному времени. В социальных сетях появилось видео, на котором якобы был заснят момент, когда неизвестные ворвались на частную территорию. На кадрах несколько вооружённых людей заходят на территорию дома. На дороге у входа лежит тело.

Ситуация в стране находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Власти делают всё необходимое, чтобы гарантировать преемственность государства и защитить нацию. Международный аэропорт в столице страны Порт-о-Пренсе закрыт. Все прибывающие самолёты возвращаются обратно.

Примечательно, что в феврале силовики страны предотвратили покушение на Моиза. Тогда были задержаны 20 человек. У них было изъято оружие.

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