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На Гаити предотвратили попытку госпереворота

23:21, 07 февраля 2021
Фото: tpsdave /pixabay.com

Правоохранители Гаити предотвратили попытку государственного переворота и покушения на президента Жовенеля Моиза. По подозрению в причастности к подготовке преступлений были задержаны 20 человек.

Президент рассказал в ходе брифинга, что спецслужбы предотвратили попытку госпереворота, злоумышленники также планировали его убийство, сообщает местное издание Haiti Libre. У задержанных были изъяты оружие, в причастности к заговору также подозреваются высокопоставленные чиновники.

Как сообщал NEWS.ru, 1 февраля в Мьянме было объявлено о свержении руководства страны и введении чрезвычайного положения на год. Это объяснялось тем, что в ходе выборов в ноябре прошлого года были допущены масштабные фальсификации. В числе задержанных оказались президент Вин Мьин и глава МИД, лауреат Нобелевской премии Аун Сан Су Чжи.

Позже Вооружённые силы, захватившие власть в стране, объявили о намерении провести в стране новые парламентские выборы после отмены режима чрезвычайного положения.

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