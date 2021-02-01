Военные Мьянмы заявили о планах провести выборы после отмены режима ЧП

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Вооружённые силы Мьянмы, захватившие власть в стране, намерены провести в стране новые парламентские выборы после отмены режима чрезвычайного положения. Об этом сообщили представители военных во время телевизионного обращения.

Военные заявили о планах изменить состав избирательной комиссии, чтобы заново проверить результаты выборов, состоявшихся в 2020 году, сообщает агентство Xinhua. После выборов власть перейдёт избранной в ходе голосования партии.

Ранее стало известно, что военные Мьянмы задержали руководителей государства. Они заявили, что такая мера является ответом на махинации властей в ходе парламентских выборов.

Вице-президента Мьянмы Мьинт Све назначили временным президентом. При этом вся полнота государственной власти передаётся главнокомандующему вооружёнными силами Мьянмы, старшему генералу Мин Аунг Хлайну.

Как сообщал NEWS.ru, президент Мьянмы Вин Мьин и государственный советник, фактический глава правительства, Аун Сан Су Чжи были задержаны 1 февраля. Также сообщалось о задержании представителей правящей партии «Национальная лига за демократию».