Неизвестные застрелили президента Гаити Моиза

Президент Гаити Жовенель Моиз был смертельно ранен в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом сообщает новостной портал Juno-7.

Инцидент произошёл около 01:00 по местному времени. Группа злоумышленников, некоторые из которых говорили на испанском языке, ворвалась в частную резиденцию главы государства. Они смертельно ранили Жовенеля Моиза.

Власти страны заявили, что ситуация находится под контролем Национальной полиции и Вооружённых сил Гаити. Принимаются меры по обеспечению преемственности государства и защите нации.

В феврале силовики предотвратили в стране попытку государственного переворота и покушения на главу Гаити. Были задержаны 20 человек. У них было изъято оружие, в причастности к заговору подозреваются высокопоставленные чиновники.

Моиз стал президентом страны в 2017 году. Политик выиграл выборы в 2015 году, стороны два года оспаривали их итоги. Дело даже дошло до повторного голосования, которое прошло в 2016 году.