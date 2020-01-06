https://static.news.ru/photo/c318b9ae-3211-11ea-a35f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба авиакомпании «Аэрофлот» проинформировала о новых маршрутах рейсов в связи с рекомендацией Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.

В соответствии с рекомендациями Росавиации разработаны альтернативные маршруты. Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полётов. «Аэрофлот» вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации, — говорится в сообщении авиакомпании, которое передаёт ТАСС.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. На борту самолёта было 176 человек. Представитель спасательной службы аэропорта Хуссейн Куливанд сообщил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Как ранее писал NEWS.ru, французская Air France приостановила все перелёты над территориями Ирана и Ирака. Такое решение было принято в связи с последними событиями на Ближнем Востоке.