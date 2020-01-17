https://static.news.ru/photo/6e41774e-392e-11ea-9938-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» перенесла рейс из Москвы в Тегеран на светлое время суток для лучшей идентификации самолёта в небе и минимизации возможных рисков при полёте.

В светлое время суток существует больше возможностей для идентификации воздушного судна, хотя это спорный вопрос. Если низкая облачность, то таких возможностей меньше. Поэтому «Аэрофлот» и перенёс свой слот на утренние часы, — цитирует ТАСС главу Росавиации Александра Нерадько.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-служба авиакомпании проинформировала о новых маршрутах рейсов в связи с рекомендацией Росавиации не использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета. Погибли 167 пассажиров — граждане Ирана, Канады, Швеции, Германии, Афганистана и Украины — и девять членов экипажа.

Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные. Они заявили, что лайнер был сбит по ошибке: его приняли за американский военный самолёт.