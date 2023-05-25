Адвокаты Винника выступили за включение клиента в список на обмен с США

Фото: Giorgos Zachos / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Адвокаты россиянина Александра Винника, который находится в предварительном заключении в США, пытаются включить своего клиента в списки на обмен заключенными между американской стороной и Россией, передает РИА Новости со ссылкой на документы окружного суда Калифорнии. По мнению юристов, это увеличит шансы Винника на скорейшее освобождение.

Многочисленные лица, знакомые с деталями данных переговоров, сообщили стороне защиты, что считают важным, чтобы господин Винник и его юристы публично выступали за его включение в возможную сделку по обмену, чтобы максимизировать его шансы, — сообщается в заявлении.

Отмечается, что адвокаты уже подали ходатайство об отмене постановления, по которому Виннику запрещено обсуждать свое дело. По мнению специалистов, так россиянин сможет публично выступить за свое включение в этот список.

Бизнесмен находится в заключении уже более пяти лет. Его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии властей криптовалютной биржи ВТС-Е, через которую, как утверждают США, отмывались миллиарды долларов.