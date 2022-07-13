Адвокат журналиста Ивана Сафронова Дмитрий Талантов провел ночь с понедельника на вторник, сидя на лавочке в московском СИЗО-4. Об этом написал в Facebook (деятельность соцсети запрещена в РФ) адвокат Даниил Берман, посетивший коллегу. Талантова арестовали в Ижевске и доставили в Москву из-за уголовного дела «о фейках» про российскую армию.
Да, СИЗО — никогда не были санаториями, но чтобы вот так вот кучковать людей и заставлять спать на полу — я о таком давно не слышал и не видел. Прежде чем, это написать я конечно обратился куда следует, но там тоже говорят, что СИЗО-4 переполнен и 600 человек там находятся свыше нормы. Инвалиды первой группы спят на полу, — написал Берман.
Ранее адвоката Ивана Сафронова Дмитрия Талантова обвинили в дискредитации Вооруженных сил России. В отношении него возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации о действиях ВС РФ.
В апреле на Талантова написала донос неизвестная ему женщина, которая, как предположил адвокат, могла действовать в чьих-то интересах. В отношении правозащитника началась процессуальная проверка по факту репоста записи руководителя «Агоры» Павла Чикова, высказавшего мнение, что в будущем «поддержка действий российской армии на Украине <...> будет законодательным препятствием для занятия любых государственных и муниципальных должностей». Талантов сопроводил свою запись фразой: «Ни одна мразь подобного сорта не останется в адвокатуре».