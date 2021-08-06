Абхазия оценила требование к России отменить признание республики

Министерство иностранных дел Абхазии оценило требование к России отменить признание независимости республики. В ведомстве отметили, что решение Москвы является окончательным. Об этом говорится в официальном пресс-релизе.

Решение Российской Федерации о признании независимости Республики Абхазия не подлежит пересмотру и является окончательным. Отрицая за народом Абхазии право на самоопределение и создание суверенной государственности, западные страны следуют порочной практике двойных стандартов, — говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что признание абхазского государства явилось закономерным этапом в процессе реализации народом Абхазии своего законного права на самоопределение. При этом осуществление этого права не вступает в противоречие с международно-правовыми нормами и не требует согласия или одобрения других стран.

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что на Западе прекрасно понимают, что Россия не собирается выводить свои войска из Абхазии и Южной Осетии, так как это абсолютно бессмысленно, поэтому данные заявления являются пропагандистскими и ни к чему не приведут.