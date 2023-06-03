Почти 300 погибших: почему столкнулись три поезда в Индии, кто виноват В искореженных вагонах еще остаются люди, спасательные работы завершатся к вечеру

Фото: Rafiq Maqbool/AP/TASS

Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии

Индийские СМИ сообщили 3 июня о крупной железнодорожной катастрофе, произошедшей в штате Одиша на юго-востоке страны. По информации телеканала NDTV, трагедия унесла жизни почти 300 человек. Исполнительный директор государственной компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма подчеркнул, что несколько вагонов пассажирского состава сошли с рельсов, что привело к масштабной катастрофе. Что произошло на путях, является ли причиной крушения человеческий фактор — в материале NEWS.ru.

Что произошло

Шарма сообщил, что, согласно первоначальным данным расследования, несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, по неясным пока причинам сошли с рельсов и врезались в товарный состав, стоявший на параллельных путях. Многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. Между двумя ЧП прошли считаные минуты.

По информации AFP, в штате Одиша столкнулись два пассажирских состава и один грузовой. Агентство отмечает, что катастрофа произошла 2 июня около 19:20 по местному времени (16:50 мск) недалеко от города Баласор.

По данным AFP, 10-12 вагонов пассажирского поезда, шедшего из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов из-за столкновения с грузовым составом и упали на противоположный путь. Через некоторое время в обломки врезался еще один пассажирский поезд, в результате чего опрокинулись еще три-четыре вагона с людьми.

Издание Hindustan Times сообщило, что несколько сотен человек до сих пор могут оставаться в искореженных вагонах, поэтому точное число пострадавших и погибших, вероятно, увеличится.

Как сообщает британская газета The Guardian, поезд Coromandel Express, курсирующий из Калькутты в Западной Бенгалии в Ченнаи в Тамилнаде, двигался со скоростью около 130 км/ч, когда столкнулся со стоявшим на путях грузовым поездом, в результате чего тот сошел с рельсов.

The Guardian отмечает, что затем в вагоны грузового поезда врезались два вагона сверхскоростного экспресса Howrah, который двигался в противоположном направлении.

Сколько человек погибло

Изначально издание Hindustan Times сообщило о 50 погибших и 179 раненых в результате ж/д катастрофы с тремя поездами. По информации AFP, трагедия унесла жизни 120 человек. Агентство Reuters около 04:00 мск передавало о 230 погибших. Ближе к 06:00 мск AFP обновило данные, сообщив о гибели 280 человек, около 900 граждан получили травмы.

Что стало причиной крушения

Причиной железнодорожной катастрофы в Индии стала неисправная автоматика, предположил в разговоре с NEWS.ru эксперт по транспорту Яков Гуревич. По его словам, в стране много проблем в диспетчерской сфере, а также с качеством рельсов.

«Думаю, что в Индии проблем с качеством железнодорожного хозяйства море. И рельсы плохие, и автоматика плохая, и диспетчеризация плохая. Возможно, все вместе и сработало. В Индии же регулярно происходят такие крупные катастрофы. Скорее, автоматика [стала причиной]», — отметил собеседник.

Фото: Rafiq Maqbool/AP/TASS Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии

Эксперт подчеркнул, что обычно переключением стрелок занимается автоматика, однако сказать, что именно произошло, пока сложно. Кроме того, экспрессы должны ходить по серьезным магистральным линиям, которые, как правило, оснащены лучше и поддерживаются в приемлемом состоянии, отметил Гуревич.

«Но для Индии крупные железнодорожные аварии — обычное явление. Пассажиров очень много, их нужно возить, хозяйство не справляется. Все там не в идеальном состоянии», — заявил эксперт.

Гуревич также предположил, что возник технический дефект: где-то была задержка, где-то был поврежден рельс, где-то стрелки не так переключили, где-то светофор не сработал.

Что говорят пассажиры

Журналисты портала Press Trust of India (PTI) пообщались с выжившими пассажирами разбившихся поездов. По словам Рупама Банерджи, ехавшего в одном из составов, местные жители сразу пришли на помощь пострадавшим и начали вытаскивать граждан из-под обломков.

«Местные жители пришли нам на помощь, помогали вытаскивать людей из-под обломков, забрали наш багаж, принесли нам воды», — отметил Банерджи.

Пассажирка Вандана Каледа сообщила, что внутри состава в момент катастрофы люди «падали друг на друга», когда ее вагон сильно тряхнуло и он сошел с рельсов.

«Поезд внезапно накренился, когда я выходила из туалета. Я потеряла равновесие. Все пошло шиворот-навыворот. Люди начали падать друг на друга, и я была потрясена и не могла понять, что произошло. Мой разум перестал работать», — цитирует Каледу MK.RU.

Как отреагировали власти Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что пострадавшим оказывается вся возможная помощь. Он написал в соцсети Twitter, что скорбит вместе с семьями погибших, а также пожелал выздоровления раненым.

«В этот час скорби мои мысли с семьями погибших. Пусть раненые поскорее поправятся», — заявил Моди.

Фото: Rafiq Maqbool/AP/TASS Почти 300 человек погибли и 900 пострадали в результате столкновения трех поездов в Индии

Как отреагировала Россия

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования своей индийской коллеге Драупади Мурму и Моди в связи с гибелью людей при столкновении поездов .

«Разделяем скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в сообщении.

Ранее посол РФ в Индии Денис Алипов выразил соболезнования из-за крушения поездов. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, россиян нет среди пострадавших в катастрофе в Индии.

Спасательные работы

Исполнительный директор государственной компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма заявил, что спасательная операция на месте железнодорожной катастрофы завершена. По его словам, идут работы по восстановлению движения, передает ТАСС.

«На данный момент из-за аварии 48 поездов отменены, 39 перенаправлены в другую сторону и 10 задерживаются», — сказал Шарма.

В свою очередь генеральный инспектор Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Нарендра Сингх Бундела заявил, что работы на месте ЧП могут завершиться к вечеру.

Список крупнейших железнодорожных катастроф в истории Индии

— 28 мая 2010 года в 135 км от Калькутты (штат Западная Бенгалия на востоке Индии) пассажирский поезд Gyaneshwari Super Deluxe Express, следовавший из Калькутты в Мумбаи, сошел с рельсов и врезался в грузовой состав. Погибли 148 человек, ранения получили более 200. Министр железнодорожного транспорта Индии Мамата Банерджи назвал произошедшее терактом, устроенным левыми мятежниками-маоистами, приведшими в действие взрывное устройство. Точная причина катастрофы установлена не была, пишет ТАСС.

Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Крушение поезда Jnaneswari Express 28 мая 2010 года

— 19 июля 2010 года на ж\д станции Саинтия в 200 км от Калькутты столкнулись пассажирские поезда Uttar Banga Express и Vananchal Express. Погибли 63 человека, пострадали более 160. Причиной катастрофы стало то, что машинист одного из составов проигнорировал сигнал, запрещавший движение.

— 10 июля 2011 года пассажирский поезд Kalka Mail, следовавший из Хаура (штат Западная Бенгалия) в Нью-Дели, потерпел крушение в 120 км от года Лакхнау (штат Уттар-Прадеш). После того как машинист на скорости 108 км/ч задействовал аварийное торможение, чтобы не врезаться в переходившее пути стадо коров, с рельсов сошли локомотив и 12 вагонов. Погибли 80 человек, в том числе двое граждан Швеции, более 350 получили травмы.

— 20 марта 2015 года локомотив и два вагона пассажирского поезда Janata Express, следовавшего по маршруту Дехрадун — Варанаси, сошли с рельсов на станции Бахраван в округе Рай-Барели (штат Уттар-Прадеш). Погибли 58 человек, более 150 человек пострадали. По информации Министерства железных дорог Индии, катастрофа произошла из-за того, что поезд проехал на запрещающий сигнал светофора.

— 20 ноября 2016 года в 100 км южнее города Канпур (штат Уттар-Прадеш) сошли с рельсов 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Индор — Патна. В результате погиб 151 человек и еще порядка 200 человек пострадали. В качестве вероятной причины катастрофы называлось повреждение рельса, вызванное разницей летних и зимних температур.

— 19 октября 2018 года на северо-западе Индии, в окрестностях года Амритсар (штат Пенджаб), пассажирский поезд врезался в толпу граждан, участвовавших в религиозном празднике. В результате погибли 62 человека, еще 57 получили различные травмы. По информации индийских СМИ, всего в момент катастрофы на железнодорожных путях находились от 300 до 700 человек. Они наблюдали за церемонией сожжения чучела Раваны, одного из персонажей эпоса «Рамаяна». ЧП произошло после захода солнца, поезд двигался на большой скорости в темноте. По словам очевидцев, участники празднества могли не услышать звук приближавшегося состава из-за шума взрывавшихся петард.