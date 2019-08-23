https://static.news.ru/photo/41529a16-c655-11e9-913a-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский наградил 24 иностранца государственными наградами за личный вклад в укрепление авторитета Украины в международном масштабе.

Согласно указу, Генконсул в Венгрии Шандор Рот получил орден князя Ярослава Мудрово IV степени, президент Всемирного конгресса украинцев Павел Грод — орденом князя Ярослава Мудрого V степени, депутат Национальной ассамблеи Уэльса Мик Антонив — орден «За заслуги» III степени.

Кроме того, депутат Европейского парламента Сандра Калниете была награждена орденом княгини Ольги I степени, председатель женской общины украинок Молдавии Валентина Морарь — орденом княгини Ольги III степени.

Как ранее писал News.ru, День памяти защитников Украины будут отмечать жители страны 29 августа.