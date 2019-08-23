День памяти защитников Украины будут отмечать жители страны 29 августа.
Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. О новом празднике он сообщил в ходе выступления на торжествах в честь Дня независимости Украины.
Мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, — заявил президент.
По словам Зеленского, праздник будет отмечаться ежегодно. Его празднование будет проходить без военного парада в Киеве.
Ранее News.ru писал о том, что в День независимости президент Владимир Зеленский рассказал, за что он любит Украину, и назвал гимн «главным хитом страны».