https://static.news.ru/photo/a37232c0-c64f-11e9-91e4-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

День памяти защитников Украины будут отмечать жители страны 29 августа.

Соответствующий указ подписал украинский лидер Владимир Зеленский. О новом празднике он сообщил в ходе выступления на торжествах в честь Дня независимости Украины.

Мной подписан указ об учреждении Дня памяти защитников Украины, которые погибли в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, — заявил президент.

По словам Зеленского, праздник будет отмечаться ежегодно. Его празднование будет проходить без военного парада в Киеве.

Ранее News.ru писал о том, что в День независимости президент Владимир Зеленский рассказал, за что он любит Украину, и назвал гимн «главным хитом страны».