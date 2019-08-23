https://static.news.ru/photo/762f63d8-c64e-11e9-8031-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

В День независимости президент Владимир Зеленский рассказал, за что он любит Украину, и назвал гимн «главным хитом страны».

Зеленский отметил, что вопрос о любви к Украине для него аналогичен вопросу о любви к матери.

Я люблю Украину, потому что я тут родился. Люблю наш флаг и когда он победно развевается. Люблю наш гимн, потому что это наш главный хит, какую ещё песню так знает и поёт каждый из нас? Я люблю нашу землю, потому что каждый уголок Украины это большая семья, — сказал он.

Праздник, посвящённый 28-й годовщине независимости страны, проходит в Киеве без традиционного военного парада. Три бывших президента — Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко — находятся среди почётных гостей. Пётр Порошенко в мероприятиях не участвует, пишет РИА Новости .

Торжества на площади Независимости открылись семиминутным исполнением украинского гимна в нескольких вариациях.

В мероприятии принимают известные музыканты, певцы оперы и эстрады, среди которых Тина Кароль, группа ONUKA и другие.

Специальным гостем стал украинский композитор, руководитель Национальной оперы Мирослав Скорик. Он вместе с другими музыкантами сыграл гимн на пианино, раскрашенных в цвета украинского флага.

Ранее News.ru писал, что экс-президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на торжественные мероприятия в Киеве по случаю Дня независимости и раскритиковал отказ администрации Зеленского от проведения военного парада.