120 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте

Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте растёт: уже 26 раненых доставлены в больницы, 94 медицинская помощь оказана на месте. Об этом сообщает в своём Twitter 8 августа Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
Участники акций протеста требуют отставки правительства и проведения реформ. Жители Бейрута бросают в сотрудников полиции камни и петарды, а те в ответ кидают в толпу десятки гранат со слезоточивым газом. На месте столкновений у здания парламента в ливанской столице работают сотрудники Красного Креста и Гражданской обороны.
Столкновения в Бейруте начались 8 августа. Четыре дня назад часть ливанской столицы была разрушена мощным взрывом в порту. Радиус поражения составил 10 километров. В результате случившегося погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.
К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.
Ранее NEWS.ru писал, что протестующие в Бейруте заняли здание Министерства иностранных дел.