120 человек пострадали в ходе протестов в Бейруте

https://static.news.ru/photo/2bdd8edc-d993-11ea-b404-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/RedCrossLebanon

Число пострадавших в ходе протестов в Бейруте растёт: уже 26 раненых доставлены в больницы, 94 медицинская помощь оказана на месте. Об этом сообщает в своём Twitter 8 августа Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

#Beirut Protest: 26 people have been transported to nearby hospitals. 94 people are being treated at the scene. pic.twitter.com/ZyaXQKZoJw — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 8, 2020

Участники акций протеста требуют отставки правительства и проведения реформ. Жители Бейрута бросают в сотрудников полиции камни и петарды, а те в ответ кидают в толпу десятки гранат со слезоточивым газом. На месте столкновений у здания парламента в ливанской столице работают сотрудники Красного Креста и Гражданской обороны.

Столкновения в Бейруте начались 8 августа. Четыре дня назад часть ливанской столицы была разрушена мощным взрывом в порту. Радиус поражения составил 10 километров. В результате случившегося погибли по меньшей мере 158 человек, пострадали тысячи.

К трагедии привела случайность. В порту взорвались 2700 тонн аммиачной селитры, она была конфискована ещё в 2014 году с судна Rhosus и хранилась на складе вместе с пиротехникой. Детонация могла произойти при проведении сварочных работ. В рамках расследования многих сотрудников порта уже поместили под домашний арест.

Ранее NEWS.ru писал, что протестующие в Бейруте заняли здание Министерства иностранных дел.