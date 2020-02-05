https://static.news.ru/photo/6652bb1e-482a-11ea-a268-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко сообщил, что дальность полёта модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 увеличится на тысячу километров.

По его словам, на ракетоносцы будут устанавливать уникальные двигатели НК-32 второй серии. Они обладают значительно улучшенными характеристиками по сравнению с первоначальной версией.

Эти уникальные двигатели будут устанавливаться на модернизированные самолеты Ту-160М, а также на новые Ту-160, воспроизведенные в новом облике, — цитирует РИА Новости слова замминистра.

Ранее NEWS.ru писал, что разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА) начали в России. Кроме того, в стране усиливается воздушная составляющая стратегических ядерных сил за счёт модернизации стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-95МС, а также восстановления производства самолётов Ту-160М.