«Выдающаяся военная нация»: читатели Daily Mail оценили российский «Циркон»

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали успешные испытания российской гиперзвуковой боевой системы «Циркон». Они впечатлены российским оружием, сообщает «ПолитРоссия».

Они превзошли Германию во Второй мировой войне и выиграли войну — выдающаяся военная нация, — прокомментировал один из читателей.

Другой пользователь сравнил скорость ракеты с кулаками Брюса Ли, ещё один предположил, что Австралия разорвёт контракт на подводные лодки с США и попытается заполучить российские образцы. Была и шутка о том, что Британии стоит разработать свою версию — но не загрязняющую углеводородами окружающую среду.

Ранее сообщалось, что атомная подлодка «Северодвинск» выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море. В Минобороны РФ назвали проведённые испытания успешными. Следующий пуск запланирован на ноябрь 2021 года.

Военный эксперт Виктор Баранец заявил, что «Циркон» может превратить авианосцы Соединённых Штатов в гигантское братское кладбище на дне Мирового океана. Притом что ВМС США значительно превосходят российский флот в количестве современной военной техники.