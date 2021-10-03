Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали в Баренцевом море

Атомная подлодка «Северодвинск» выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море. В Минобороны РФ назвали проведённые испытания успешными. Следующий пуск запланирован на ноябрь 2021 года. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на данные Минобороны.

В ведомстве сообщили , что стрельба производилась по условной морской цели в акватории Баренцева моря. Согласно данным контроля, ракета поразила условную цель, а её полёт соответствовал заданным параметрам. Пуск ракеты производился из надводного положения. Второй пуск должен состояться в ноябре и будет произведён по морской цели с АПЛ, находящейся под водой.

Ранее The National Interest опубликовал материал, посвящённый свойствам российской боевой ракеты «Циркон», способной уничтожать корабли противника при небольших габаритах и даже без взрывчатки. А сочетание скорости, манёвренности и высоты может затруднить её отслеживание и перехват.

Автор статьи отмечает, что кинетическая энергия позволяет снаряду «вскрывать» броню техники противника без применения взрывчатых веществ. Ракета способна поражать цели на расстоянии свыше 1000 километров. Предполагается, что «Циркон» будет особенно эффективен против военных кораблей или неподвижных целей.