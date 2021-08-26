National Interest: «Циркон» способен уничтожать корабли без взрывчатки

The National Interest опубликовал материал, посвящённый свойствам российской боевой ракеты «Циркон», способной уничтожать корабли противника даже без взрывчатки и при небольших габаритах. А сочетание скорости, манёвренности и высоты может затруднить её отслеживание и перехват.

Автор статьи военный эксперт Питер Сучиу отмечает , что ракета способна нанести серьёзный урон в том числе благодаря своей скорости: кинетическая энергия позволяет снаряду «вскрывать» броню техники противника даже без взрывчатых веществ. Ракета развивает скорость в девять Махов, превышая скорость звука в девять раз, и способна поражать цели на расстоянии свыше 1000 километров.

Присущее ракете сочетание скорости, манёвренности и высоты может затруднить её отслеживание и перехват, а плазменное облако, которое полностью покрывает аппарат, может поглощать любые радиочастотные лучи, делая ракету невидимой для радаров. При небольших габаритах ракета может быть особенно эффективна против военных кораблей или неподвижных целей.

Ранее в Пентагоне заявили, что ракета «Циркон» должна поступить на вооружение в ближайшие годы, а её показатель скорости не оставляет никаких шансов оказать какое-либо противодействие. Первые испытания «Циркона» запланированы на август 2021 года, ракеты будут размещаться на кораблях ВМФ России.