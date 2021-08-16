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В НАТО обеспокоились скорым вводом в строй ракеты «Циркон»

10:54, 17 августа 2021
В НАТО обеспокоились скорым вводом в строй ракеты «Циркон» Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости
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Российская гиперзвуковая ракета «Циркон» по ожиданиям специалистов Пентагона должна поступить на вооружение в ближайшие годы. Об этом сообщает The National Interest.

Военный аналитик Марк Епископос оценил высказывания официальных лиц министерства обороны России. Уже известно на какие корабли поступит новая ракета. Хоть и не раскрываются сроки окончательного ввода в эксплуатацию «Цирконов», но по всей видимости этот вопрос решится в течении ближайших двух-трех лет, отмечает специалист. Данная крылатая ракета в состоянии развивать скорость 9 махов, то есть 11 000 км/ч с дальностью поражения до двух тысяч километров. Такой показатель скорости не оставляет никаких шансов оказать какое —либо противодействие, подчеркнул Епископос.

Первые испытания «Циркона» запланированы на август 2021 года. Новая гиперзвуковая ракета будет размещаться на кораблях ВМФ России. Данное вооружение, по оценкам специалистов из России даст неоспоримые преимущества российским флотам против любого вида надводной цели.

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