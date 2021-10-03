«Братское кладбище»: военный эксперт объяснил уникальность «Циркона»

ВМС США значительно превосходят российский флот в количестве современной военной техники, чтобы нивелировать это преимущество, Москва произвела и успешно протестировала гиперзвуковую ракету «Циркон». Она может превратить авианосцы Соединённых Штатов в «гигантское братское кладбище на дне Мирового океана», считает военный эксперт Виктор Баранец. Об этом пишет «360».

Против неё нет противоядия. Это раз. Во-вторых, если мы запустим эту ракету в массовое производство, она будет стоить $500 тысяч. А американский авианосец стоит $10–12 миллиардов. На одном авианосце — четыре тысячи моряков, на другом — пять. И вот эта ракета может превратить авианосец США в гигантское братское кладбище на дне Мирового океана, — подчеркнул Баранец.

Он объяснил, что, несмотря на старания Вашингтона, российские гиперзвуковые ракеты всегда «летали дальше», чем американские. Поэтому США будут вынуждены изменить свою военно-морскую доктрину, чтобы найти противодействие «ракетному кулаку» России, значимой частью которого является уникальный «Циркон» — ракета, которую пока что не может перехватить ни одно оборонное устройство в мире.

Ранее атомная подлодка «Северодвинск» выполнила первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море. Минобороны посчитал проведённые испытания успешными, следующий запуск запланирован на ноябрь.