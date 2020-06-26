Военный бюджет НАТО в 20 раз превысил российский

https://static.news.ru/photo/a352a6a4-b7c0-11ea-b45a-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization's/flickr.com

Специалист по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Андрей Воробьёв заявил о попытках НАТО добиться военного превосходства. По его словам, военный бюджет Альянса в 20 раз превысил российские оборонные расходы.

Видим попытки стран НАТО добиться военного превосходства, при этом ни о какой сдержанности в военных расходах речи уже не идёт, поскольку совокупный военный бюджет Альянса в 20 раз превысил российские оборонные расходы, — цитирует его ТАСС.

По подсчётам Воробьёва, количество боевой авиации Альянса в 7 раз превышает аналогичные российские показатели, кораблей — в 4 раза, танков и артиллерии — в 3 раза. Однако в НАТО продолжают говорить о российской агрессии, подчеркнул эксперт.

В результате интенсификации военной активности НАТО складывается непредсказуемая военно-политическая ситуация. Мы не раз предлагали Альянсу пойти на взаимные шаги по снижению военной напряжённости. Начать можно с малого — например, определиться, где проводить учения, как избегать опасных инцидентов, — заявил Воробьёв.

На данный момент Россия готова к обсуждению с представителями Соединённых Штатов взаимных претензий в соответствии с механизмами Договора по открытому небу (ДОН).

Как ранее писал NEWS.ru, Америка и Россия намерены разработать договор, который будет включать всё ядерное оружие.