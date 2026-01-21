Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 18:13

Военэксперт объяснил отставание Запада в разработке гиперзвуковых ракет

Военэксперт Леонков: Запад потерял компетенции для создания гиперзвуковых ракет

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Запад за последние полвека растерял компетенции в исследованиях, связанных с созданием гиперзвуковых ракет, сказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. Сейчас США в этом плане отстают от России и Китая, добавил он.

Начиная с 1991 года в США фактически не создано ни одной новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Причина кроется в потере технологий: когда производство и разработка ракет прекращаются, через 25 лет технологии теряются частично, а при перерыве в 50 лет — практически полностью. Работа над основной американской ракетой Minuteman началась в 1970‑е годы — этим разработкам уже порядка 50–56 лет, — указал собеседник.

По его словам, сократить отставание США и ЕС смогут лишь в 2030–40-х годах.

США вынуждены фактически заново восстанавливать компетенции при создании новой МБР. Для этого, помимо прочего, нужен и новый ракетный двигатель — с этим у американцев тоже наблюдаются трудности, — подчеркнул Леонков.

Ранее издание InfoBRICS сообщило, что Вооруженные силы США больше не могут разрабатывать базовые межконтинентальные баллистические ракеты, это подтверждается постоянными задержками с новой ракетой LGM-35A Sentinel. При этом Россия сохраняет значительное преимущество в гиперзвуковых технологиях.

США
Европа
ракеты
гиперзвуковое оружие
Павел Воробьев
П. Воробьев
Елена Васильченко
Е. Васильченко

