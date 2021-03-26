Впервые в истории ВМФ три атомные подлодки одновременно всплыли в Артике

https://static.news.ru/photo/231b8a2a-8e41-11eb-9799-96000091f725_660.jpgФото: Сергея Коновалов/минобороны.рф
Впервые в истории российского Военно-морского флота сразу три атомных подводных лодки всплыли из-подо льда в Арктике. Об этом главком ВМФ Николай Евменов доложил президенту Владимиру Путину.
Впервые в истории Военно-морского флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных ракетоносцев, — цитирует его РИА Новости.
Главком отметил, что историческое событие произошло в рамках экспедиции «Умка-21». Атомоходы всплыли в ограниченном районе радиусом 300 метров. Толщина льда составляла полтора метра.
Евменов добавил, что одна из подлодок провела практическую торпедную стрельбу. После пуска торпеда была поднята на поверхность, для чего специально оборудовали полынью.
Ранее NEWS.ru писал, что в России на полтора года сократят срок строительства атомных подводных лодок благодаря блочно-модульному методу. Новая технология разработана «Севмашем» совместно Центральными конструкторскими бюро «Малахит» и «Рубин», а также Центром технологий судостроения и судоремонта.