Впервые в истории ВМФ три атомные подлодки одновременно всплыли в Артике

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Боевой блок стратегического ракетного комплекса «Авангард» в полёте нагревается почти до 2 тысяч градусов, но при этом остаётся управляемым, рассказал президент России Владимир Путин.

Глава государства коснулся темы современных вооружений в ходе онлайн-заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Температура на поверхности Солнца примерно 6 тысяч градусов. А на наконечнике нашей новейшей ракетной...