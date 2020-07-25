ВМФ испытывает первую подлодку — носитель аппаратов «Посейдон»

https://static.news.ru/photo/97684ff0-cf27-11ea-be67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Военно-морской флот России совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса проводит испытания атомной подводной лодки, которая способна нести на борту аппараты «Посейдон». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Военно-морским флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки — носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», — рассказали в военном ведомстве.

Экипаж корабля сейчас продолжает осваивать новое оружие на штатном носителе на практике.

О создании подводного беспилотного аппарата «Посейдон» сообщил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Эта техника может передвигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность. При этом скорость «Посейдона» кратно превышает скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.

Путин отметил, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами и обладают широким спектром возможностей. Беспилотник получит неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.

26 июля в Санкт-Петербурге в 11:00 начался Главный военно-морской парад. Президент РФ, верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин на катере обошёл парадную линию кораблей на рейде Невы. Глава государства поприветствовал личный состав экипажей и поздравил их с Днём ВМФ.

Как писал NEWS.ru, Россия успешно завершает испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон».