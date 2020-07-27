Великобритания предложила всем желающим «полетать» на новом истребителе

https://static.news.ru/photo/e08a91be-cfdd-11ea-8ba8-fa163e074e61_660.jpg Tempest Фото: TeamTempestUK/twitter.com

Королевские военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании обнародовали видео, на котором запечатлён новейший истребитель шестого поколения. Летательный аппарат получил название Tempest («Буря»).

Впервые о нём заговорили в 2018 году. На тот момент предполагалось, что разработка займёт примерно 12 лет, сообщает «ПолитЭксперт».

Известно, что истребитель будет вооружён гиперзвуковыми ракетами.

Сейчас британские ВВС используют истребители четвёртого поколения Eurofighter Typhoon («Тайфун»). Новый самолёт с более высокой степенью автономности и цифровизации должен заменить предшественника.

Since Team Tempest was launched in 2018, we have been working to create the future of combat air.



Today, we are launching our new interactive 3D model where you can explore our vision for the future. #TeamTempestUK



Click the link below https://t.co/zj1cEL06ly pic.twitter.com/YWRQqD0U8F — Team Tempest (@TeamTempestUK) July 17, 2020

Издание отмечает, что госсекретарь по вопросам обороны Бен Уоллес назначил семь отраслевых партнёров, которые представляют инновационные концепции боевой авиации. Головным разработчиком Tempest станет британская компания BAE Systems. Общая стоимость проекта оценивается в $2,4 млрд.

Ролик, появившийся в Twitter, по сути, стал промо-презентацией. Помимо этого, пользователям предложили перейти на специально созданный сайт, где можно изучить 3D-модель истребителя.

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