Великобритания предложила всем желающим «полетать» на новом истребителе

Издание отмечает, что госсекретарь по вопросам обороны Бен Уоллес назначил семь отраслевых партнёров, которые представляют инновационные концепции боевой авиации. Головным разработчиком Tempest станет британская компания BAE Systems. Общая стоимость проекта оценивается в $2,4 млрд.
Ролик, появившийся в Twitter, по сути, стал промо-презентацией. Помимо этого, пользователям предложили перейти на специально созданный сайт, где можно изучить 3D-модель истребителя.
Ранее в России, как писал NEWS.ru, начались лётные испытания нового вертолёта для спецназа Ми-8АМТШ-ВН. Первый этап завершится в ноябре 2020 года, после чего к полётам будут подключены ещё две машины этого типа