Великобритания предложила всем желающим «полетать» на новом истребителе

Впервые о нём заговорили в 2018 году. На тот момент предполагалось, что разработка займёт примерно 12 лет, сообщает «ПолитЭксперт».

Известно, что истребитель будет вооружён гиперзвуковыми ракетами.

Сейчас британские ВВС используют истребители четвёртого поколения Eurofighter Typhoon («Тайфун»). Новый самолёт с более высокой степенью автономности и цифровизации должен заменить предшественника.