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В Восточном военном округе началась проверка боеготовности войск

09:05, 06 апреля 2022
В Восточном военном округе началась проверка боеготовности войск Фото: function.mil.ru
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В Восточном военном округе началась контрольная проверка боеготовности войсковых частей и соединений с боевыми стрельбами. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВВО, основной целью проверки является оценка состояния боевого дежурства и материально-технического обеспечения, а также оперативной подготовки войск.

В контрольной проверке войск округа за зимний период обучения принимают участие десятки тысяч военнослужащих и задействовано несколько тысяч единиц военной и специальной техники,сообщила пресс-служба.

Сообщается, что мероприятия проверки пройдут на полигонах Хабаровского, Приморского, Забайкальского краёв, Республики Бурятия, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областей. Особое внимание будет уделено соединениям и воинским частям, которые претендуют на присвоение почётного звания «Ударные», свидетельствующего об их качественной подготовке.

Ранее в Министерстве обороны России анонсировали старт учений Ракетных войск стратегического назначения в Свердловской области. Мероприятия проводятся в рамках контрольной комплексной проверки местного ракетного объединения. Сообщалось, что в учениях будут задействованы свыше двух тысяч военнослужащих и 200 единиц техники.

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