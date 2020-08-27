В России создают ударный беспилотник для поддержки вертолётов

https://static.news.ru/photo/c689b338-e8c6-11ea-8788-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Минобороны России разрабатывает ударный беспилотник вертолётного типа, который будет вести боевые действия совместно с армейской авиацией. Предполагается, что он сможет действовать в тактической глубине на дальности до 20–30 км.

Это следует из материалов Научно-исследовательского центра Центрального НИИ Военно-воздушных сил (НИЦ ЦНИИ ВВС), которые были представлены на форуме «Армия-2020», сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что новинку собираются использовать в совместных боевых действиях пилотируемых и беспилотных вертолётов. Их целью станет ведение разведывательных и ударных задач.

Ранее NEWS.ru сообщал, что концерн «Автоматика», который входит в госкорпорацию «Ростех», вывел на рынок самый мощный ручной комплекс борьбы с беспилотниками. Об этом рассказал гендиректор концерна Владимир Кабанов. По его словам, комплекс борьбы с дронами «Пищаль-ПРО» позиционируется на рынке как самый лёгкий ручной комплекс, который можно применять индивидуально или в составе иных комплексов.