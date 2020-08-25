Концерн Ростеха вывел на рынок самое мощное в мире оружие против дронов

Концерн «Автоматика», который входит в госкорпорацию «Ростех», вывел на рынок самый мощный ручной комплекс борьбы с беспилотниками, сообщил гендиректор концерна Владимир Кабанов.
По его словам, комплекс борьбы с дронами «Пищаль-ПРО» позиционируется на рынке как самый лёгкий ручной комплекс, который можно применять индивидуально или в составе иных комплексов.
Да, ручных комплексов на рынке очень много, но наш комплекс «Пищаль-ПРО» — лучший в своём классе, — подчеркнул он.
Кабанов уточнил, что отличие «Пищали-ПРО» заключается в оптимальном соотношении массы и эффективности: при весе в четыре килограмма, малой мощности и количестве одновременно работающих диапазонов противодействия удалось добиться дальности в две тысячи метров, что является лучшим показателем для комплексов такого типа.
Он добавил, что новое оружие не создаёт угроз здоровью оператора и обладает медицинским сертификатом безопасности пользователя,
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты НПК «НИИДАР» (входит в группу компаний РТИ) разрабатывают новую радиолокационную систему (РЛС), которая будет способна обнаружить беспилотники в составе роя.
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