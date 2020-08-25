Концерн Ростеха вывел на рынок самое мощное в мире оружие против дронов

https://static.news.ru/photo/46fd655e-e76a-11ea-821e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Концерн «Автоматика»

Концерн «Автоматика», который входит в госкорпорацию «Ростех», вывел на рынок самый мощный ручной комплекс борьбы с беспилотниками, сообщил гендиректор концерна Владимир Кабанов.

По его словам, комплекс борьбы с дронами «Пищаль-ПРО» позиционируется на рынке как самый лёгкий ручной комплекс, который можно применять индивидуально или в составе иных комплексов.

Да, ручных комплексов на рынке очень много, но наш комплекс «Пищаль-ПРО» — лучший в своём классе, — подчеркнул он.

Кабанов уточнил, что отличие «Пищали-ПРО» заключается в оптимальном соотношении массы и эффективности: при весе в четыре килограмма, малой мощности и количестве одновременно работающих диапазонов противодействия удалось добиться дальности в две тысячи метров, что является лучшим показателем для комплексов такого типа.

Он добавил, что новое оружие не создаёт угроз здоровью оператора и обладает медицинским сертификатом безопасности пользователя, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты НПК «НИИДАР» (входит в группу компаний РТИ) разрабатывают новую радиолокационную систему (РЛС), которая будет способна обнаружить беспилотники в составе роя.