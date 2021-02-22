В России пройдут госиспытания «умных» боеприпасов для «Терминаторов»

https://static.news.ru/photo/2c0bc044-75b6-11eb-b009-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госиспытания 30-миллиметровых боеприпасов с дистанционным подрывом для боевых машин поддержки танков «Терминатор» начнутся в апреле, сообщил гендиректор предприятия-разработчика этих снарядов НПО «Прибор» (входит в концерн «Техмаш») Юрий Набоков.

По его словам, к концу 2022 года боеприпасы с дистанционным подрывом будут готовы.

Мы закладываем на испытания где-то восемь — девять месяцев, затем предстоят формальные процедуры оформления документов, — цитирует Набокова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что российская боевая машина поддержки танков «Терминатор», оснащённая уникальным комплексом вооружений, восхитила экспертов в ФРГ. Специалисты окрестили её «танком на стероидах». По их мнению, разработка не имеет аналогов в мире и может стать хитом на международном рынке.

«Терминатор» — это шасси танка Т-72, башня которого заменена на новый боевой блок, состоящий из двух автоматических 30-миллиметровых пушек с боезапасом в 850 снарядов, четырёх пусковых установок управляемых противотанковых ракет «Атака» с кумулятивными или термобарическими боевыми частями, а также новейшего пулемёта «Корд» — боекомплект 2000 патронов.