Российская боевая машина «Терминатор» восхитила оружейных экспертов

https://static.news.ru/photo/81b763e6-5585-11eb-88ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор», оснащённая уникальным комплексом вооружений, восхитила экспертов в ФРГ. Специалисты окрестили её «танком на стероидах». По их мнению, разработка не имеет аналогов в мире и может стать хитом на международном рынке.

Автор материала на портале Stern считает , что техника действительно похожа на роботов из фантастического боевика «Терминатор», поэтому и получила такое название. Аналитик отметил, что машина окажется полезной в бою, поддерживая и бронетехнику, и пехоту, особенно в условиях городских сражений на узких улицах, так как передвижению не мешает длинный ствол башенного орудия. Кроме того, скорость вращения башни намного выше традиционных ОБТ. Журналист добавил, что в создании «Терминатора» чувствуется боевой опыт РФ последних десятилетий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны впервые показало, как будет использовать БМПТ «Терминатор». После двух десятков лет разработки, споров о месте и роли такой техники в войсках она, наконец, оказалась в боевых порядках танковой дивизии.

«Терминатор» — это отнюдь не герой американского боевика, а шасси танка Т-72, башня которого заменена на новый боевой блок, состоящий из двух автоматических 30-миллиметровых пушек с боезапасом в 850 снарядов, четырёх пусковых установок управляемых противотанковых ракет «Атака» с кумулятивными или термобарическими боевыми частями, а также новейшего пулемёта «Корд» — боекомплект 2000 патронов.