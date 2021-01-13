Российская боевая машина «Терминатор» восхитила оружейных экспертов

Российская боевая машина поддержки танков «Терминатор», оснащённая уникальным комплексом вооружений, восхитила экспертов в ФРГ. Специалисты окрестили её «танком на стероидах». По их мнению, разработка не имеет аналогов в мире и может стать хитом на международном рынке.
Автор материала на портале Stern
Ранее NEWS.ru сообщал, что Минобороны впервые показало, как будет использовать БМПТ «Терминатор». После двух десятков лет разработки, споров о месте и роли такой техники в войсках она, наконец, оказалась в боевых порядках танковой дивизии.
«Терминатор» — это отнюдь не герой американского боевика, а шасси танка Т-72, башня которого заменена на новый боевой блок, состоящий из двух автоматических 30-миллиметровых пушек с боезапасом в 850 снарядов, четырёх пусковых установок управляемых противотанковых ракет «Атака» с кумулятивными или термобарическими боевыми частями, а также новейшего пулемёта «Корд» — боекомплект 2000 патронов.