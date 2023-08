Директор филиала АО «КБП» — «ЦКИБ СОО» («Высокоточные комплексы») Виталий Булгаков рассказал, что винтовка может поступить в серийное производство в течение ближайших четырех месяцев.

«Эту винтовку мы планируем начать выпускать серийно где-то месяца через четыре. <...> В ходе наших предварительных работ, стрельб в первую очередь, различные элементы могут показать свою надобность или ненадобность. И мы будем что-то менять», — поделился он.

По словам Булгакова, первыми ее получат подразделения специального назначения, потому что массово в войсках она не нужна. Планируется произвести около тысячи винтовок. Калибр 12,7 мм позволяет вести огонь по бронированным целям, а также по пехоте в укрытиях.

По заводской классификации Barrett М82 относится к классу «антиматериальных», то есть предназначена для поражения не живых, а материальных целей: укреплений, легкой бронетехники и подобного. Винтовка использует мощный патрон от крупнокалиберного пулемета Browning М2. M82 стоит на вооружении спецподразделений в более чем 40 странах. В ходе СВО добычей российских войск стали уже несколько единиц этого оружия.

Виталий Булгаков отметил, что «Астарта» в разы превосходит американские Barrett по точности.

«Винтовка самозарядная, но позволяет достигать высокой точности: группа из пяти выстрелов — [разброс попадания] 1,5 см с 100 м. Американская винтовка Barrett показала на испытаниях среднюю группу попадания в 6 см. То есть мы в разы превзошли американцев», — подчеркнул он.

Фото: See page for author/Public domain, via Wikimedia Commons

Barrett M82