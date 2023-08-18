В РФ создали антиматериальную винтовку «Астарта»: чем она лучше Barrett M82

Фото: Георгий Султанов/ ТАСС

На проходящем в Московской области форуме «Армия-2023» холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в состав госкорпорации «Ростех») представил антиматериальную крупнокалиберную снайперскую винтовку «Астарта». Что известно о новом оружии и его характеристиках?

Когда начнется серийное производство и где будет применяться

Директор филиала АО «КБП» — «ЦКИБ СОО» («Высокоточные комплексы») Виталий Булгаков рассказал, что винтовка может поступить в серийное производство в течение ближайших четырех месяцев.

«Эту винтовку мы планируем начать выпускать серийно где-то месяца через четыре. <...> В ходе наших предварительных работ, стрельб в первую очередь, различные элементы могут показать свою надобность или ненадобность. И мы будем что-то менять», — поделился он.

По словам Булгакова, первыми ее получат подразделения специального назначения, потому что массово в войсках она не нужна. Планируется произвести около тысячи винтовок. Калибр 12,7 мм позволяет вести огонь по бронированным целям, а также по пехоте в укрытиях.

Почему «Астарта» превосходит американскую Barrett M82

По заводской классификации Barrett М82 относится к классу «антиматериальных», то есть предназначена для поражения не живых, а материальных целей: укреплений, легкой бронетехники и подобного. Винтовка использует мощный патрон от крупнокалиберного пулемета Browning М2. M82 стоит на вооружении спецподразделений в более чем 40 странах. В ходе СВО добычей российских войск стали уже несколько единиц этого оружия.

Виталий Булгаков отметил, что «Астарта» в разы превосходит американские Barrett по точности.

«Винтовка самозарядная, но позволяет достигать высокой точности: группа из пяти выстрелов — [разброс попадания] 1,5 см с 100 м. Американская винтовка Barrett показала на испытаниях среднюю группу попадания в 6 см. То есть мы в разы превзошли американцев», — подчеркнул он.

Фото: See page for author/Public domain, via Wikimedia Commons Barrett M82

Какая главная особенность новой винтовки

По словам представителя холдинга, «Астарта» изготовлена из высококачественных материалов, обеспечивающих долговечность и устойчивость к различным внешним воздействиям.

«Одной из главных особенностей винтовки является ее надежность. <...> Благодаря этому оружие не подведет своего владельца даже в самых экстремальных условиях. Кроме того, винтовка снабжена продуманной системой глушителя, которая позволяет минимизировать звук выстрела и обеспечивает стрелку максимальную секретность», — заявил Булгаков.

Какое еще новое оружие представили на форуме «Армия-2023»

Концерн «Калашников» впервые продемонстрировал короткоствольную модификацию автомата АК-19 под патроны НАТО. Главное преимущество заключается в несъемном пламегасителе, на который крепится прибор малошумной стрельбы.

«Он работает по принципу эксцентрика. Также в новой модели присутствуют элементы из разработок АК-12 вроде несъемной газовой трубки, рукоятки из полимера и складной телескопический приклад», — рассказал представитель концерна.

На форуме был представлен новый вид барражирующих боеприпасов с искусственным интеллектом «Тубус». По словам собеседника NEWS.ru, этот боеприпас применяется против бронированных целей или укрепрайонов, уничтожая цель по фото, загруженному в его память.

«У него искусственный интеллект. Мы забиваем в его, скажем так, библиотеку фотографию объекта и даем ему просто координаты, где данный объект находится. <...> Он находит точку и идет на цель», — отметил специалист.

Также в подмосковном выставочном центре «Патриот» показали бронированный вариант известного российского военно-транспортного автомобиля «Тигр-М», авиационную управляемую ракету класса «воздух — воздух» РВВ-МД, прототип беспилотной бронированной машины «Зубило», колесную самоходную артиллерийскую установку «Мальва», новый четырехосный бронетранспортер и многое другое.

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