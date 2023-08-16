В «Рособоронэкспорте» рассказали, нужны ли России импортные боеприпасы Глава «Рособоронэкспорта»: Россия не нуждается в импорте боеприпасов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Рособоронэкспорт» не закупает боеприпасы у иностранных партнеров, так как в этом нет необходимости, заявил «Интерфаксу» глава компании Александр Михеев на форуме «Армия-2023». Отечественные корпорации обеспечивают ВС необходимой продукцией без внешней помощи, указал он, напомнив о том, что Ростех ранее нарастил производство снарядов.

Потребности в импорте данной продукции по линии «Рособоронэкспорта» не возникало. <...> Стоит обратиться к заявлению главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова об увеличении производства боеприпасов предприятиями российского оборонно-промышленного комплекса в разы, а по некоторым видам — на несколько порядков, — сообщил Михеев.

«Рособоронэкспорт» занимается как импортом, так и экспортом продукции военного назначения. Также в компетенции компании входит закупка товаров двойного и гражданского назначения.

Ранее Михеев рассказал, что самым популярным российским вооружением на мировом рынке являются ударные беспилотники «Куб» и «Орион». Также он выделил военно-транспортный самолет Ил-76МД-90A, истребители Су-35 и Су-30СМЭ, истребитель-бомбардировщик Су-34Э, боeвой вертолет Ка-52Э, военно-транспортные вертолеты типa Ми-17.